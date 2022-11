gedämpfte Erwartungen 27. UN-Klimagipfel startet im ägyptischen Sharm el-Sheikh

Am Sonntag beginnt die Weltklimakonferenz in Ägypten

M it gedämpften Erwartungen geht am Sonntag die 27. UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh an den Start, denn der Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation überschatten die COP27. Zwei Wochen lang werden die 190 Teilnehmerstaaten unter anderem um den Ausbau ihrer Klimaziele beraten. Diese reichen in Summe bei weitem nicht für das 1,5-Grad-Ziel, zu dem man sich im Vorjahr in Glasgow bekannt hat. Zudem werden Klimafinanzierung und Klimaanpassung thematisiert werden.