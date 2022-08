Gedenken an Verstorbene Hunderte trauern um Todesopfer von Kirchenbrand in Ägypten

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Defekte Klimaanlage soll Brandkatastrophe ausgelöst haben Foto: APA/AFP

N ach einem Brand in einer koptischen Kirche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo mit 41 Toten sind die Opfer unter großer Anteilnahme der Bevölkerung noch am gleichen Tag bestattet worden. Hunderten Menschen nahmen am Sonntagabend an der Trauerfeier für die Verstorbenen teil. Das Feuer in der Abu-Sifin-Kirche war während der Sonntagsmesse ausgebrochen, mehrere verzweifelte Besucher der Kirche sprangen aus den Fenstern des Gotteshauses.