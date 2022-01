Biodiversitätsfonds fördert aktuell 14 Artenschutz-Projekte

Unterstützt wird etwa ein Projekt des Umweltbundesamtes zur Einrichtung eines bundesweiten Systems für die Erfassung der Biodiversität in Österreich. Umweltbundesamt und BOKU sind die Träger eines Monitorings, das Tagfaltern, Heuschrecken, Gefäßpflanzen und Biotoptypen an 200 Testflächen wie Äckern, Grünflächen und Almen nachspürt, Ziel sei ein Überblick über die Situation in der offenen Kulturlandschaft. Unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern werde am Aufbau eines Insekten-Monitorings mit Schwerpunkt Schmetterlingspopulationen gearbeitet, Projektträger ist die Uni Innsbruck.

Speziell für Wildbienen interessieren sich als Projektträger BOKU, Uni Salzburg, Wildbienenrat und Naturschutzbund Österreich, für die Vielfalt von Obstsorten die Arche Noah. Ein schon laufendes Monitoring für Seeadler des WWF wird fortgeführt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Wiederherstellung geschädigter Moore, damit beschäftigen sich Experten der Uni Wien und des Umweltbundesamts. Moore speichern CO2 und verhindern somit die Abgabe dieses Klimawandel-Treibers in die Atmosphäre.

Unterstützung erfahren auch 70 lokale Projekte. Die beim "Grand-Prix der Artenvielfalt" des Naturschutzbundes ermittelten Vorhaben erhalten jeweils 5.000 Euro. Sie sind zum Beispiel der Errichtung von Nützlingshotels, Nistkästen oder Trockensteinwänden für Reptilien gewidmet oder bemühen sich um die Renaturierung von Gewässerrändern.

"Unsere Natur und ihre Artenvielfalt sind unsere Lebensversicherung und zentrale Verbündete im Kampf gegen die Klimakrise", sagte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). "Um unsere Tier- und Pflanzenwelt zu schützen und zu erhalten, spielen viele Initiativen und Engagement aus Forschung und Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle." Der Biodiversitätsfonds sei für 2021 bis 2026 mit insgesamt 80 Millionen Euro dotiert. Projekte können beim Klimaschutzministerium eingereicht werden.

(S E R V I C E - Nähere Informationen: https://www.bmk.gv.at/biodiversitaetsfonds)