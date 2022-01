Kasachstan ruft russisch-geführte Sicherheitsallianz zuhilfe

"Terroristische Banden" hätten sich in der Großstadt Almaty einen Kampf mit Fallschirmjägern geliefert, sagte Tokajew in einer Fernsehansprache. Der Flughafen der Stadt sei befreit. Es war die zweite im Fernsehen übertragene Ansprache des Präsidenten innerhalb weniger Stunden. Zur OVKS gehören Russland, Belarus (Weißrussland), Armenien, Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan. Zuvor hatten Demonstranten in der größten Stadt des Landes, Almaty, öffentliche Gebäude gestürmt und das Rathaus in Brand gesetzt. Auch in anderen Regionen des ölreichen zentralasiatischen Landes kam es zu Protesten. Diese hatten sich am Ende der Preiskontrollen für Autogas entzündet.