Gegen Mast geprallt Unfall bei Driftversuch am Wiener Kahlenberg

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Unfall am Kahlenberg Foto: APA/LPD WIEN

E in missglückter Driftversuch eines Toyota Yaris hat am Samstagabend am Parkplatz des Wiener Kahlenbergs mit einem Unfall geendet: Ein 22-jähriger Slowake krachte in den Golf eines 19-Jährigen, der wiederum gegen einen Lichtmast prallte. Der Jüngere sowie sein gleichaltriger Beifahrer wurden von der Berufsrettung mit Brustschmerzen ins Spital gebracht. Ebenso der 22-Jährige, der kurz das Bewusstsein verloren hatte, während zwei Mitinsassen mit dem Schrecken davonkamen.