Österreichs neue U21 startet mit 10:0-Sieg .

Österreichs neu formiertes Fußball-U21-Nationalteam des Jahrganges 2000 und jünger ist mit einem Kantersieg gestartet. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch fertigte am Samstag in einem Testspiel im Rahmen ihres Trainingslagers in Spanien jene von Saudi-Arabien mit 10:0 (6:0) ab. Ein ernsthafterer Gradmesser folgt am Montag (15.00 Uhr/live ORF Sport +) mit einem weiteren Test ebenfalls in San Pedro del Pinatar gegen Polen.