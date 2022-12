Großeinsatz Geiselnahme in der Innenstadt von Dresden zu Ende

Tote Frau in Mehrparteienhaus entdeckt Foto: APA/dpa

I n der Dresdner Innenstadt ist die Polizei am Samstagvormittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ein Mann hatte sich mit Geiseln in einem Einkaufszentrum verschanzt. Der Täter wurde festgenommen, zwei Geiseln blieben unverletzt. In einem Stadtteil Dresdens wurde in der Früh die Leiche einer Frau in einem Mehrparteienhaus entdeckt. Es soll sich um die Mutter des Tatverdächtigen (40) handeln.