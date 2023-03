Kriminalität Geiselnahme in deutscher Großstadt Karlsruhe

Ermittler nehmen Kontakt zu dem oder den Tätern auf Foto: APA/dpa

I n Karlsruhe, einer Stadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg, ist die Polizei wegen einer Geiselnahme am frühen Freitagabend in einem Großeinsatz gewesen. Das Tatgeschehen laufe noch, sagte ein Sprecher. In einer Apotheke seien eine oder mehrere Geiseln genommen worden. Die Polizei stehe in Kontakt zu dem mutmaßlichen Geiselnehmer oder den Geiselnehmern.