Kriminalität Geiselnehmer in Karlsruhe laut Polizei Einzeltäter

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Tat mit Schreckschusswaffe begangen Foto: APA/dpa

E in Geiselnehmer, der am Freitag mehrere Menschen in Karlsruhe im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg in seine Gewalt gebracht hatte, handelte nach Angaben der Polizei allein. Bei der Tat in einer Apotheke in der Innenstadt habe er eine Schreckschusswaffe bei sich gehabt, sagte ein Sprecher am Samstag. Der anfängliche Verdacht, dass der Mann eine Mittäterin gehabt haben könnte, habe sich nicht bestätigt: "Der 20-Jährige hat allein agiert."