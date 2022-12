Gelber Sack, gelbe Tonne Einheitliche Kunststoffverpackungssammlung ab 1. Jänner

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Alles in die Gelbe Tonne oder in den Gelben Sack Foto: APA/dpa

A b 1. Jänner 2023 werden alle Kunststoffverpackungen wie etwa Joghurtbecher, Plastiksackerl oder Tuben gemeinsam mit Plastikflaschen und Getränkekartons österreichweit in der Gelben Tonne oder dem Gelben Sack gesammelt. "Für jede Art von Plastikverpackungsmüll heißt es mit Jänner ab in die Gelbe Tonne. Damit gibt es erstmals in ganz Österreich einheitliche Sammelregeln - das macht Sammeln einfacher und effizienter", sagte Leonore Gewessler (Grüne).