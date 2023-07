Gemeindebund begrüßt leichteres Tempo 30 im Ortsgebiet

Gewessler hat der ÖVP einen Gesetzesvorschlag übermittelt, demzufolge der Gemeinderat in "besonders sensiblen Zonen", also etwa in der Nähe von Kindergärten oder Pflegeeinrichtungen, künftig selbst Tempo 30 festlegen können soll. Im restlichen Ortsgebiet soll es deutlich leichter werden. Die Ministerin kommt damit dem Wunsch einer breiten Initiative der Mobilitätsorganisation VCÖ, des Städtebundes sowie über 200 Gemeinden und Städten nach.

"Das ist eine wichtige und hilfreiche Maßnahme, die die Verkehrssicherheit in den Städten und Gemeinden rasch und ohne großen Bürokratieaufwand verbessert", meinten die Gemeindebund-Vizepräsidenten Andrea Kaufmann und Erwin Dirnberger am Montag. Die Gemeindebund-Vertreter erneuerten aber auch ihre langjährige Forderung nach einer Änderung der StVO, damit Städte und Gemeinden "endlich auch wieder selber Radarmessungen durchführen dürfen". Die Einführung von Tempo 30 im Ortsgebiet sei nur so lange sinnvoll, so lange die Geschwindigkeit auch eingehalten und überprüft werde, argumentieren sie. "Deswegen wollen die Gemeinden auch wieder blitzen können."