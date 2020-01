Ein jahrelanger Streit ist vor zwei Wochen eskaliert – und wird im Finale noch zum Wahlkampf-Thema: Der Zwist zwischen dem Osliper Bürgermeister Stefan Bubich (ÖVP) und dem früheren SPÖ-Vizebürgermeister Franz Schneider hat eine lange Vorgeschichte (die BVZ berichtete).

Schneider, der bis 1997 politisch aktiv war, beschwerte sich über „Versäumnisse“ der Gemeindepolitik, Bubich konterte. Zuletzt eskalierte die Diskussion rund um die Beleuchtung der Leichenhalle und Schlaglöcher auf Gemeindestraßen.

zVg

Nun wurde eine E-Mail öffentlich, in der Bubich wüste Beschimpfungen gegen Schneider ausstieß: Er bezeichnete diesen unter anderem als „Schwein“ und fügte noch weitere deftige Beschimpfungen an (siehe Foto). Bubich, der zuletzt noch seine Position im BVZ-Gespräch vehement verteidigt hatte, war bislang für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Franz Schneider will, wie zu hören ist, rechtliche Schritte einleiten.

Doskozil fordert Konsequenzen

Das Mail mit den Beschimpfungen sorgt auch auf Landesebene für Diskussionen, nicht zuletzt, da Bubich als Geschäftsführer des burgenländischen Gemeindebundes tätig ist. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) wandte sich nun in einem offenen Brief an Gemeindebund-Präsident Leo Radakovits und fordert Konsequenzen.

Kritik gibt es auch von SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst, der von der ÖVP Aufklärung fordert: „Ich kann es nicht glauben, dass sich ein burgenländischer Amtsträger zu so einem Schreiben hinreißen lässt.“