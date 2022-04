Geopolitische Entwicklung Industrie sieht ökonomische Zeitenwende

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

IV-Generalsekretär Christoph Neumayer (Archivbild) Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D ie Industriellenvereinigung sieht eine ökonomische Zeitenwende wegen der jüngsten geopolitischen Entwicklungen mit dem russischen Einmarsch in der Ukraine. In deren Zentrum stehe die Industrie als hauptbetroffener Sektor "und zugleich treibende Kraft der Transformation", sagte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer am Montag vor Journalisten in Wien. Konjunkturell stehe ein sehr schwieriges Jahr bevor. Es geht um die Gas- und Rohstoff-Versorgung sowie die Inflation.