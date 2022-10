Gerangel bis Festnahme Besuch unter Bekannten in Wien eskalierte

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die Polizei nahm drei Personen vorläufig fest. Foto: APA/THEMENBILD

E in Besuch unter Bekannten ist am Samstagabend gegen 23.30 Uhr in Wien-Favoriten dahingehend eskaliert, dass es zu einem Diebstahlsversuch, Gerangel, Bedrohungen, Verletzten und vorläufigen Festnahmen kam. Eine 45-jährige Frau hatte Besuch von einem 22-jährigen Nachbarn. Außerdem war noch ein 27-jähriger Bekannter anwesend. Als der Frau der Verdacht kam, dass der 22-Jährige Gegenstände stehlen wollte, bat sie ihn zu gehen. Infolge dessen eskalierte die Situation.