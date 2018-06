Bauer erschoss Mutter: Prozess in Salzburg .

Am Freitag steht in Salzburg ein 45-jähriger Landwirt vor Gericht, der zu Allerheiligen 2017 in Bischofshofen (Pongau) seiner 78-jährigen Mutter mit einem Flobertgewehr in den Rücken geschossen haben soll.