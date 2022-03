Prozess gegen "Ibiza-Detektiv" in St. Pölten im Finale

Werbung

Das Medieninteresse war groß, zahlreiche Kamerateams, Fotografen und Journalisten hatten sich am Gericht eingefunden. Hessenthaler bezeichnete es in seiner Stellungnahme als "bemerkenswert", dass trotz ressourcenintensiver Ermittlungen - mit Telefonüberwachungen und Hausdurchsuchungen - sowie eigener Sonderkommission "nicht ein einziger Sachbeweis" vorliege: "Das ist mehr als ungewöhnlich." Es sei für ihn jedoch "schlicht nicht möglich", die Behauptungen zu widerlegen. Er müsse sich verteidigen gegen eine "einseitig ermittelnde Soko und Staatsanwaltschaft".

Die Belastungszeugen hätten ihre Version jeweils angepasst, es gebe keine kohärente Geschichte, sagte der Angeklagte. Sein früherer Geschäftspartner habe die Unwahrheit gesagt. Hessenthaler warf Gert Schmidt, Betreiber der Onlineplattform eu-infothek.com, vor, Falschinformationen weitergegeben zu haben. Schmidt habe für den Glücksspielkonzern Novomatic lobbyiert und "eine Nähe zur Soko". Der Angeklagte vermutete, dass die Belastungszeugin von Beamten "hinsichtlich ihrer Aussagen instruiert" worden sei.

Hessenthaler ortete eine Abhängigkeit der früheren türkis-blauen Bundesregierung vom Novomatic-Konzern, über den im Ibiza-Video gesprochen wurde. Weiters hielt der Angeklagte, der mittlerweile seit 16 Monaten in U-Haft sitzt, fest: "All dies hätte kein Mensch geglaubt vor drei Jahren, und hätte ich das gesagt, hätten Sie mich für wahnsinnig erklärt."

"Die Vorwürfe ergeben auch kaum einen Sinn, offen gesagt", meinte Hessenthaler. Zum behaupteten Motiv erklärte er: "Die Schulden haben nie existiert." Der Angeklagte widersprach der Aussage der Belastungszeugin, Hessenthaler habe sie mit einer Pistole bedroht: "Ich habe keine Historie von Gewalt", "ich habe mich mein Leben lang dafür eingesetzt, Gewalt gegen Frauen vorzubeugen". "Es lässt sich nicht ein einziger dieser Vorwürfe in irgendeiner Weise verifizieren", erklärte der 41-Jährige.

Im Anschluss an die Stellungnahme legte die Verteidigung weitere Unterlagen vor. Die Schöffenverhandlung wurde deswegen bis 10.30 Uhr unterbrochen.

Laut Anklage soll Hessenthaler 2017 und 2018 insgesamt 1,25 Kilo Kokain mit einem Reinheitsgehalt von zumindest 70 Prozent an insgesamt drei Orten in Niederösterreich, in Salzburg und Oberösterreich zu einem Grammpreis von 40 Euro an einen Bekannten übergeben haben. Damit soll der 41-Jährige der Staatsanwaltschaft zufolge Schulden beglichen bzw. seine triste finanzielle Situation aufgebessert haben.

Außerdem soll der Privatdetektiv einen gefälschten slowenischen Führerschein und Personalausweis, die auf den Namen einer rumänischen Bekannten lauteten, besessen und übergeben sowie bei einer Polizeikontrolle am 7. Mai 2019 in Wien eine gefälschte slowenische Lenkberechtigung vorgewiesen haben.

Belastet wird der 41-Jährige von einem ehemaligen Geschäftspartner und dessen früherer Geliebten. Die Aussagen der beiden Zeugen stehen teilweise im Widerspruch zueinander. Im Fall einer Verurteilung drohen Hessenthaler bis zu 15 Jahre Haft.

Der Angeklagte war Mitte Dezember 2020 in Berlin mit Europäischem Haftbefehl festgenommen und in der Folge an Österreich ausgeliefert worden. Der Prozess startete am 8. September, die Verhandlung wurde mehrmals vertagt. Zuletzt wurde am 16. März eine in Serbien lebende Zeugin per Videoschaltung befragt. Aufgrund einer Erkrankung des Angeklagten wurde danach erneut vertagt.

Hessenthaler soll das Video produziert haben, auf dem der damalige FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus in einer Villa auf Ibiza im Gespräch mit einer vermeintlichen Oligarchennichte zu sehen sind. Nach Veröffentlichung der Aufnahmen im Mai 2019 verloren nicht nur Strache und Gudenus ihre Jobs, sondern es kam auch zum Bruch der türkis-blauen Koalition. Eine Neuwahl war die Folge.