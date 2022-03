Prozess gegen "Ibiza-Detektiv" in St. Pölten vor Urteil

Werbung

"Es gibt keine Sachbeweise", betonte der wegen Kokainhandels angeklagte 41-Jährige und sprach von einseitigen Ermittlungen. Angelastet werden Hessenthaler auch Urkundendelikte. Der Staatsanwalt sah die Vorwürfe als erwiesen an. Die Verteidigung verwies auf zahlreiche Widersprüche und forderte einen Freispruch.

Das Medieninteresse war groß, zahlreiche Kamerateams, Fotografen und Journalisten hatten sich am Gericht eingefunden. Hessenthaler bezeichnete es in seiner Stellungnahme als "bemerkenswert", dass trotz ressourcenintensiver Ermittlungen - mit Telefonüberwachungen und Hausdurchsuchungen - sowie eigener Sonderkommission "nicht ein einziger Sachbeweis" vorliege: "Das ist mehr als ungewöhnlich." Es sei für ihn jedoch "schlicht nicht möglich", die Behauptungen zu widerlegen. Er müsse sich verteidigen gegen eine "einseitig ermittelnde Soko und Staatsanwaltschaft".

Die Belastungszeugen hätten ihre Version jeweils angepasst, es gebe keine kohärente Geschichte, sagte der Angeklagte. Sein früherer Geschäftspartner habe die Unwahrheit gesagt. Hessenthaler warf Gert Schmidt, Betreiber der Onlineplattform eu-infothek.com, vor, Falschinformationen weitergegeben zu haben. Schmidt habe für den Glücksspielkonzern Novomatic lobbyiert und "eine Nähe zur Soko". Der Angeklagte vermutete, dass die Belastungszeugin von Beamten "hinsichtlich ihrer Aussagen instruiert" worden sei.

Hessenthaler ortete eine Abhängigkeit der früheren türkis-blauen Bundesregierung vom Novomatic-Konzern, über den im Ibiza-Video gesprochen wurde. Weiters hielt der Angeklagte, der mittlerweile seit 16 Monaten in U-Haft sitzt, fest: "All dies hätte kein Mensch geglaubt vor drei Jahren, und hätte ich das gesagt, hätten Sie mich für wahnsinnig erklärt."

"Die Vorwürfe ergeben auch kaum einen Sinn, offen gesagt", meinte Hessenthaler und ging im Detail auf die Anschuldigungen ein. Zum angenommenen Motiv erklärte er: "Die Schulden haben nie existiert."

Staatsanwalt Bernd Schneider erklärte in seinem Schlussvortrag zu den Vorwürfen gegen den Beschuldigten: "Meines Erachtens sind sie erwiesen." Wie bereits zu Beginn des Prozesses betonte er, die Anklage "hat nichts mit einem Video zu tun, das 2017 auf Ibiza gedreht wurde". Die Anklage sei auf einen Drogen-"Zufallsfund" in einem Staubsaugerbeutel im Keller der späteren Belastungszeugin zurückzuführen. Die Frau habe eine "Lebensbeichte" abgelegt und den Beschuldigten als einen ihrer Lieferanten genannt.

Den Angeklagten habe "seine Vergangenheit eingeholt", erklärte der Staatsanwalt. Schneider warf der Verteidigung einen "Versuch, Hessenthaler als Opfer der Strafverfolgungsbehörden darzustellen" und "Ablenkungsmanöver" vor. Den früheren Geschäftspartner des 41-Jährigen bezeichnete der Staatsanwalt als "glaubwürdig". Der Mann habe zu Protokoll gegeben, dass er von Schmidt für Informationen über Hessenthaler, aber nicht für falsche Vorwürfe bezahlt worden sei. Die Aussagen der beiden Belastungszeugen zu den Drogenvorwürfen stimmen dem Vertreter der Anklagebehörde zufolge im Grunde überein. Dass sich im Detail Widersprüche ergaben, liege in der Natur der Sache, weil die Kokainübergaben bereits vor mehreren Jahren stattgefunden haben sollen.

"Das einzige, was in diesem Verfahren konstruiert war, war die Verteidigungslinie des Angeklagten", hielt Schneider zur Kritik der Rechtsanwälte fest, die Vorwürfe seien konstruiert. Der Staatsanwalt forderte eine schuld- und tatangemessene Bestrafung.

Nach Ansicht von Verteidiger Wolfgang Auer steht die Anklage sehr wohl in Zusammenhang mit dem Ibiza-Video. Für Fahndungsmaßnahmen und eine Festnahme hätten Vorwürfe - zum Beispiel in Bezug auf Suchtmittel - gefunden werden müssen, meinte der Rechtsanwalt im Schlussplädoyer. "Das politische System in Österreich ist sehr korruptionsanfällig", konstatierte Auer. Deshalb sei es so wichtig, Whistleblower zu verfolgen und "ein Exempel zu statuieren".

Die Aussagen der beiden Belastungszeugen bezeichnete Auer als "in so vielen Bereichen so widersprüchlich, dass man sich damit auseinandersetzen muss". Der Rechtsanwalt forderte einen Freispruch. Er führte zahlreiche unterschiedliche Angaben der Zeugen - etwa zu den Orten der Übergaben und der Bezahlung - an und betonte, es gebe "so viele Widersprüche, dass einfach gar nichts mehr übrig bleibt". "Wenn ein Zeuge lügt oder die Unwahrheit sagt", könne dies nicht ignoriert werden, so der Rechtsanwalt über den früheren Geschäftspartner seines Mandanten.

Zu den Urkundendelikten habe Hessenthaler zu Prozessbeginn grundsätzlich die Verantwortung übernommen, meinte Auer. Allerdings sei die subjektive Tatseite nicht erfüllt bzw. verwies er auf ein Verbot der Doppelbestrafung, weil der Angeklagte nach der Polizeikontrolle eine Verwaltungsstrafe erhalten habe.

Co-Verteidiger Oliver Scherbaum erklärte: "In diesem Verfahren wurde gelogen", sein Mandant sei "wissentlich falsch belastet" worden: "Der persönliche Eindruck der Belastungszeugen war desaströs." Personen seien für Anschuldigungen "nachweislich belohnt" worden. Weiters erinnerte er u.a. an 782 Chatnachrichten zwischen Schmidt und dem früheren FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus. Der Rechtsanwalt verwies auf den Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten" und meinte zu den Schöffen: "Nutzen Sie die Gelegenheit zu zeigen, dass wir ein Rechtsstaat sind." Weiters erklärte er: "Dieses Verfahren ist kein normales Verfahren." Scherbaum forderte ebenfalls einen Freispruch und meinte, dieser wäre für den Rechtsstaat "ein Sieg".

Hessenthaler erklärte in seinen Schlussworten, seit 16 Monaten frage er sich, warum er in U-Haft sitze, und jetzt wisse er es: "Weil es der Staatsanwaltschaft Wien vollkommen egal ist, ob Unwahrheiten verbreitet werden, ob gelogen wird." Zu welchem Urteil der Schöffensenat komme, werde auch darüber entscheiden, wie über das Ibiza-Video berichtet werde.

Der Schöffensenat wies zuvor mehrere Beweisanträge der Verteidigung, unter anderem zur Einvernahme weiterer Zeugen, ab. Der Richter begründete die Entscheidung mit mangelnder Relevanz für das Verfahren.

Der Schöffensenat zog sich kurz vor 12.30 Uhr zur Beratung zurück. Ein Urteil wurde noch für die Mittagsstunden erwartet.

Laut Anklage soll Hessenthaler 2017 und 2018 insgesamt 1,25 Kilo Kokain mit einem Reinheitsgehalt von zumindest 70 Prozent an insgesamt drei Orten in Niederösterreich, in Salzburg und Oberösterreich zu einem Grammpreis von 40 Euro an einen Bekannten übergeben haben. Damit soll der 41-Jährige der Staatsanwaltschaft Wien zufolge Schulden beglichen bzw. seine triste finanzielle Situation aufgebessert haben.

Der zweite Anklagevorwurf bezieht sich auf Annahme, Weitergabe oder Besitzes falscher oder gefälschter besonders geschützter Urkunden und Fälschung besonders geschützter Urkunden. Der Privatdetektiv soll einen gefälschten slowenischen Führerschein und Personalausweis, die auf den Namen einer rumänischen Bekannten lauteten, besessen und übergeben sowie bei einer Polizeikontrolle am 7. Mai 2019 in Wien eine gefälschte slowenische Lenkberechtigung vorgewiesen haben.

Belastet wird der 41-Jährige von einem ehemaligen Geschäftspartner und dessen früherer Geliebten. Die Aussagen der beiden Zeugen stehen teilweise im Widerspruch zueinander. Im Fall einer Verurteilung drohen Hessenthaler bis zu 15 Jahre Haft.

Der Angeklagte war Mitte Dezember 2020 in Berlin mit Europäischem Haftbefehl festgenommen und in der Folge an Österreich ausgeliefert worden. Der Prozess startete am 8. September, die Verhandlung wurde mehrmals vertagt. Zuletzt wurde am 16. März eine in Serbien lebende Zeugin per Videoschaltung befragt. Aufgrund einer Erkrankung des Angeklagten wurde danach erneut vertagt.

Hessenthaler soll das Video produziert haben, das den damaligen FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und FPÖ-Klubobmann Gudenus in einer Villa auf Ibiza im Gespräch mit einer vermeintlichen Oligarchennichte zeigt. Nach Veröffentlichung der Aufnahmen im Mai 2019 verloren nicht nur Strache und Gudenus ihre Jobs, sondern es kam auch zum Bruch der türkis-blauen Koalition. Eine Neuwahl war die Folge.