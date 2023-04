Gericht Prozess gegen professionelle Villen-Einbrecher-Bande in Wien

Die ungarische Einbrecherbande muss sich am Wiener Landesgericht verantworten Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

E ine fünfköpfige Bande, die gezielt mit der so genannten Fensterbohrer-Methode in Villen am Wiener Stadtrand eingedrungen sein dürfte und bei den Einbrüchen reiche Beute machte, muss sich ab Montag am Landesgericht verantworten. Den allesamt aus Ungarn stammenden Angeklagten im Alter zwischen 27 und 54 Jahren wird neben schwerem gewerbsmäßigem Einbruchsdiebstahl auch kriminelle Vereinigung angelastet. Die Verhandlung ist auf zwei Tage anberaumt.