Gerichtsprozess 14 Jahre Haft für Brandstiftung und Mordversuch in Villach

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Die 31-Jährige wurde zu 14 Jahren Haft verurteilt Foto: APA/NINA TÖCHTERLE-KAINZ

E ine 31-Jährige ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt wegen Mordversuchs und versuchter Brandstiftung zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte im August vergangenen Jahres in einem Villacher Mehrparteienhaus mit Benzin ein Feuer gelegt. In ihrer Befragung am Dienstag hatte sie zugegeben, dass sie damit ihren Mann töten wollte. Laut Anklage hatte die Frau aber auch den möglichen Tod ihrer vier Kinder hingenommen, die in der Wohnung schliefen.