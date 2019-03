Der Unfall hatte sich im August 2017 auf einer Alm bei Villach ereignet. Der Fünfjährige war mit seiner Mutter und seinen Großeltern an einem Museum vorbeigegangen, vor dem eine etwa 1,60 Meter große und etwa 80 Kilogramm schwere Skulptur aufgestellt war. Die Familie des Buben war bereits ein paar Meter voraus, sie hatte also nicht gesehen, was genau passiert ist - fest steht lediglich, dass die Holzfigur umfiel und das Kind traf. Mutter und Großvater des Kindes schafften es, den Buben zu befreien. Drei Ärzte und eine Krankenschwester, die zufällig in der Nähe waren, begannen mit der Reanimation, die vorerst gelang - der Bub starb aber zwei Stunden später im Klinikum Klagenfurt.

Vor Gericht soll nun geklärt werden, ob und inwieweit die Skulptur ordnungsgemäß aufgestellt war, ob sie genügend abgesichert war, beziehungsweise wer eine fehlende Absicherung erkennen hätte müssen. Der Prozess wird auch gegen die betroffene Agrargemeinschaft nach dem Verbandsverantwortlichkeits-Gesetz geführt. Ein Prozesstermin stand vorerst nicht fest.