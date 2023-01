Gerichtsprozess Lebenslang für Ehemann nach Tötung von Frau im Pinzgau

Lebenslang für Gastronomen nach Tötung von Ehefrau im Pinzgau Foto: APA/VERA REITER

A m Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag ein 42-jähriger Österreicher wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Gastronom soll am 13. Mai 2022 im Pinzgau seine 30-jährige Ehefrau mit drei Messerstichen getötet haben. Außerdem wird der Mann in eine Anstalt für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Rechtsbrecher eingewiesen. Das Urteil der Geschworenen fiel am Nachmittag einstimmig aus, es ist aber noch nicht rechtskräftig.