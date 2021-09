Taliban-Anhänger in Wels zu 15-Jahren Haft verurteilt .

Ein 31-Jähriger, der in sozialen Medien die Taliban verherrlicht und zum Mord an einer Ärztin in den USA aufgerufen haben soll, ist in der Nacht auf Freitag im Landesgericht Wels zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Nach stundenlangen Beratungen sprachen die Geschworenen den Afghanen einstimmig im Sinne der Anklage wegen versuchter Bestimmung zum Mord schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Angeklagte kündigte Rechtsmittel an.