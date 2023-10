Gerold Riedmann wird neuer "Standard"-Chefredakteur

Die Redaktion wurde laut einem Bericht des Online-"Standard" bereits über die Personalentscheidung informiert. Bis April führen Nana Siebert, Petra Stuiber und Rainer Schüller als Team die Redaktion. "Standard"-Herausgeber Oscar Bronner sieht in Riedmann einen "Redakteur aus Leidenschaft und erfahrenen Medienmanager mit hoher digitaler Kompetenz". Der gebürtige Vorarlberger habe die strategische Online-Ausrichtung seines Medienhauses wesentlich mitgeformt. "Gerold Riedmann bringt alle journalistischen Qualitäten mit, die man sich für den 'Standard' wünschen kann. Zusätzlich haben wir in ihm den Chefredakteur gefunden, der die Fähigkeiten mitbringt, um gemeinsam mit der Redaktion den Herausforderungen des österreichischen Medienmarktes mit Innovationskraft zu begegnen", so Alexander Mitteräcker, Vorstand der Standard Medien AG.