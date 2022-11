Gerüchte Ferrari angeblich vor Ablöse von F1-Teamchef Binotto

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Mattia Binotto ist auf dem "hot seat" Foto: APA/dpa

D er Formel-1-Traditionsrennstall Ferrari will sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach dieser Saison von Teamchef Mattia Binotto trennen. Nach vier Jahren an der Spitze der Scuderia werde der Italiener ausgetauscht, weil das Team in jener Zeit nie bis zum Ende um den Titel mitfahren konnte. Das meldeten am Dienstag die "Gazzetta dello Sport" sowie andere italienische Medien. Der Rennstall selbst dementierte die Ablöse-Gerüchte.