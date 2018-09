Ein Warnsignal soll verhindern, dass Kleinkinder im Wagen vergessen werden. Ab Juli 2019 müssen alle Kindersitze damit ausgestattet sein. Wer sich nicht an die Vorschrift hält, muss mit einer Strafe zwischen 81 und 326 Euro rechnen.

Wird ein Autofahrer mit Kind an Bord zwei Mal ohne Kindersitz mit Alarmsignal erwischt, kann ihm der Führerschein bis zu zwei Monaten entzogen werden, heißt es im bereits verabschiedeten Gesetz. Die Regierung wird Familien mit einem finanziellen Beitrag für den Erwerb des Kindersitzes unterstützten, sagte der italienische Verkehrsminister Danilo Toninelli.

Für die Einführung der Kindersitze mit elektronischem Signal waren 65.000 Unterschriften gesammelt worden. In Italien sind in den vergangenen Jahren mehrere Kinder gestorben, die von ihren Eltern stundenlang im Auto gelassen wurden. Laut der US-Organisation Kidsancar.org seien in den USA seit 1998 insgesamt 742 Kinder im Auto ums Leben gekommen, weil sie vergessen wurden. Bei 87 Prozent der Fälle handle es sich um Kleinkinder bis zu drei Jahren.