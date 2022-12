Gesetzesnovelle StVO-Novelle sieht Fahrzeugbeschlagnahmung für Raser vor

Raser sollen künftig ihr Auto verlieren (Symbolbild) Foto: APA/dpa

V or mehr als zwei Jahren hat Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) bereits angekündigt, Autos von extremen Rasern beschlagnahmen zu wollen. Nun ist es soweit. Eine Gesetzesnovelle soll den "Verfall des Fahrzeugs bei rücksichtlosen und gefährlichen Geschwindigkeitsüberschreitungen" bringen, kündigte die Ministerin bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien an. Das Auto soll künftig an Ort und Stelle beschlagnahmt werden.