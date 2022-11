Gesundheit Ab kommender Woche Ebola-Impfstofftests in Uganda

Bisher 55 bestätigte und 22 wahrscheinliche Todesfälle Foto: APA/dpa

K napp zwei Monate nach dem Ausbruch des gefährlichen Ebola-Virus in Uganda sollen dort nun erste Tests mit neuen Impfstoffen starten. Die ersten Dosen würden kommende Woche ausgeliefert, sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Mittwoch. Ein Ausschuss mit WHO- und externen Experten habe insgesamt drei Impfstoffkandidaten beurteilt und empfehle, alle drei in die Tests in Uganda einzubeziehen.