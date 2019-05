Ein Fünftel aller EU-Krebstoten starben an Lungenkrebs .

Rund ein Viertel aller Todesfälle in der EU ist auf Krebserkrankungen zurückzuführen - und bei diesen beträgt der Anteil von Lungenkrebs 21 Prozent. In Österreich starben laut Eurostat 20 Prozent der Krebstoten an Lungenkrebs. Den höchsten Anteil an Lungenkrebstoten unter allen letalen Krebserkrankungen hatte 2016 Ungarn mit 27 Prozent.