Exporte Getreide-Abkommen zwischen Ukraine und Russland vereinbart

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Ukrainisches Getreide soll ausgeführt werden können Foto: APA/Reuters

E in Abkommen der Vereinten Nationen mit Russland und der Ukraine zur Wiederaufnahme von Getreide-Exporten ist nach Worten von UNO-Generalsekretär Antonio Guterres erzielt worden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Freitag in Istanbul, der Getreide-Deal werde Milliarden von Menschen vor Hunger bewahren. Die Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine soll von den Konfliktparteien unter UNO-Führung gemeinsam überwacht werden.