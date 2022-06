Giftgas-Unglück Zehn Tote und viele Verletzte nach Gas-Unfall in Jordanien

AN APA / NÖN.at

Die giftige Gaswolke trat am Hafen aus Foto: APA/Reuters

Z ehn Tote und 251 Verletzte hat ein Giftgas-Unfall in Jordanien gefordert. Zu dem Unglück kam es durch einen Gasaustritt aus einem Lagertank im Hafen von Akaba. Das staatliche Fernsehen berichtete am Montag, dass die Behörden die Anrainer dazu aufriefen, die Fenster zu schließen und in ihren Häusern zu bleiben.