Gipfel zu Armutsbekämpfung und Klimaschutz in Paris

"Ohne den Privatsektor werden wir diese Herausforderung nicht meisten", mahnte Frankreichs Staatschef. Bei dem von Macron initiierten Treffen wollten Vertreter von über 100 Staaten, internationale Entwicklungsbanken und Hilfsorganisationen am Donnerstag und Freitag über ein solidarischeres Finanzsystem beraten. Bei dem zweitägigen Gipfel sollten keine bindenden Entscheidungen getroffen werden, erwartet wurde aber ein Leitfaden zur Überwindung der wachsenden Kluft zwischen den Industriestaaten und den Ländern des globalen Südens, die von den Folgen des Klimawandels besonders betroffen sind. Themen sind die Entschuldung dieser Länder sowie die nötigen Investitionen dort zur Bewältigung der Erderwärmung.

Wie Macron vor dem Treffen sagte, geht es um eine Reform des Finanzsystems mit der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie öffentlichen und privaten Fonds, um sich der doppelten Herausforderung von Armut und Klimawandel zu stellen.

UNO-Generalsekretär António Guterres sagte bei dem Treffen, die Liste, der Dinge, die man machen könne, sei lang. Man müsse nicht auf eine große Reform warten, sondern könne bereits jetzt Maßnahmen ergreifen und einen riesigen Schritt hin zu globaler Gerechtigkeit gehen.

Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher vertritt Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) bei dem Summit. "Um den Klimawandel wirksam zu bekämpfen, bedarf es nicht nur öffentlicher Investitionen, sondern auch entscheidender Anreize für privates Kapital", sagte Kocher am Donnerstag laut Aussendung. "Indem wir einen Rahmen schaffen, der private Unternehmen dazu ermutigt, nachhaltige Lösungen zu entwickeln und zu finanzieren, können wir das volle Potenzial des Unternehmertums und der Innovation nutzen. Denn letztendlich ist es die Kombination aus staatlicher Unterstützung und dem Engagement des Privatsektors, die uns eine erfolgreiche Transformation in Zukunft ebnen wird. Indem wir Investitionen in grüne Technologien und nachhaltige Infrastruktur fördern und gleichzeitig Anreize schaffen, können wir nicht nur die Umwelt bewahren, sondern auch die Chancen der grünen Transformation hinsichtlich Wirtschaftswachstum und Beschäftigungsmöglichkeiten nützen", so Kocher.

Die ugandische Klimaaktivistin Vanessa Nakate forderte die Delegationen auf, die vom Klimawandel betroffenen Menschen im Kopf zu behalten. Sie sagte zudem: "Entwicklung braucht keine fossilen Brennstoffe, Entwicklung braucht Energie." Diejenigen, die für Verschmutzungen verantwortlich sind, sollte man zur Kasse bitten.

In der Corona-Pandemie sind die Schulden zahlreicher armer Staaten explodiert. Weil nun die Zinsen deutlich steigen, droht vielen davon der Kollaps. Eine wichtige Rolle bei geplanten Hilfen spielt die Weltbank. Sie kündigte Maßnahmen an, um Ländern im Falle von Naturkatastrophen entgegenzukommen. Dafür sprach sich auch US-Finanzministerin Janet Yellen aus.

Der neue Weltbank-Chef Ajay Banga will bei einer Rede am Donnerstag laut Manuskript mehrere Möglichkeiten aufzeigen, um Entwicklungsländern stärker zu helfen. Dazu gehörten die Aussetzung von Schuldentilgungen oder mehr Flexibilität bei plötzlichen Katastrophen. Es sei Zeit für eine neue Vision der Weltbank, einer in Washington ansässigen Entwicklungsbank, deren größter Anteilseigner die USA sind. Banga verwies zur Begründung auf den Krieg in der Ukraine, die Klimakrise und die zunehmende Ungleichheit in der Welt.

In einem Reuters vorliegenden Entwurf einer Gipfelerklärung hieß es, die Staats- und Regierungschefs wollten sich hinter Pläne stellen, dass Entwicklungsbanken mehr Kapital einsetzen sollten. So könnten mehr Kredite an arme Länder vergeben werden, solange dadurch nicht die Top-Bonitätsnote "AAA" verloren gehe. Verbindliche Entscheidungen bei dem Gipfeltreffen werden Insidern zufolge allerdings nicht erwartet. Es dürfte eher auch starke Bekenntnisse zur Unterstützung armer Länder hinauslaufen.

Yellen sagte in der französischen Hauptstadt, die Weltbank sollte in Verträge mit ärmeren Staaten Spezialklauseln für Katastrophen einarbeiten. Dies könnte Teil einer größeren Reform der Institution sein. "Diese Klauseln würden den Druck von den Ländern nehmen, wenn sich eine Naturkatastrophe ereignet."

Eine Gruppe von Entwicklungsländern hat die sogenannte Bridgetown-Initiative auf die Agenda gesetzt, benannt nach der Hauptstadt der Karibik-Insel Barbados. Sie fordert unter anderem Schuldenerleichterungen des Internationalen Währungsfonds und schnellere Verhandlungen zur Restrukturierung von Schulden ein. Den Entwicklungsländer wurde zudem versprochen, dass reichere Staaten pro Jahr 100 Milliarden Dollar (91,55 Mrd. Euro) zur Anpassung an den Klimawandel mobilisieren, hinken bei der Umsetzung aber weiter hinterher.