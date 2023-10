Giro Giro 2024 mit Stilfser Joch, Sappada und Grappa-Doppel

D er nächste Giro d'Italia im Mai 2024 führt vom Piemont nach Rom. Höhepunkte der am Freitag präsentierten 107. Ausgabe sind sechs Bergankünfte sowie die Fahrt über das Stilfser Joch (2.760 m) zu Beginn der dritten Woche und ein Monte-Grappa-Doppel am vorletzten Tag. In der harten Schlusswoche geht es in den Dolomiten erstmals zur Bergankunft am Passo Brocon. Die 19. Etappe endet in Sappada unweit der Grenze zu Kärnten und Osttirol. Es sind zwei Einzelzeitfahren zu bewältigen.