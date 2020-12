Wer lieber auf die frische Luft eines Lustgartens anstelle des stickigen heimischen Wohnzimmers wartet, für den empfiehlt sich indes der Vorverkauf für die heuer von Niavarani angesichts der Corona-Unbilden aus dem Boden gestampfte - respektive in den Wiener Schwarzenberggarten gestellte - Freiluftlocation "Theater im Park" an. Da heißt es allerdings schnell sein. Denn seit dem Vorverkaufsstart Ende November seien bereits 30.000 der aufgelegten 130.000 Karten für die am 1. Mai 2021 startende Saison verkauft worden, hieß es am Mittwoch.

(S E R V I C E - https://player.globe.wien ; www.theaterimpark.at)