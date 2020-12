Damit wird es am Sonntag - nach Schätzung der den Österreichischen Lotterien - um rund acht Millionen Euro gehen. Dies ist erst der sechste Sechsfachjackpot in der Lottogeschichte, die Hälfte davon, also drei, gab es im heurigen Jahr.

Um den Fünffachjackpot haben - mit 8,6 Millionen Tipps - viel mehr Menschen mitgespielt als die Österreichischen Lotterien erwartet haben. Aber die "sechs Richtigen" - 7,12, 23, 24, 31 und 38 laut Aussendung - waren nicht dabei. Annahmeschluss für die nächste Ziehung ist Sonntag um 18.00 Uhr.