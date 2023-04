Tiere "Glücksvögel"-Nachwuchs im oö. Zoo Schmiding

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der kleine Mandschurenkranich im Nest Foto: APA

Z wei Mandschurenkraniche - sie werden in Japan als "Glücksvögel" verehrt - sind im oberösterreichischen Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels geschlüpft. Das gab er in einer Presseaussendung am Freitag bekannt. Glück hatte auch der ehrenamtliche Zoo-Fotograf Peter Sterns, der im richtigen Moment anwesend war und ein soeben frisch geschlüpftes Küken und ein angepecktes Ei vor seine Linse bekam.