Leichtathletik Gogl-Walli bei Hallen-EM über 400 m im Finale

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Starker Lauf von Susanne Gogl-Walli Foto: APA/AFP

S usanne Gogl-Walli hat bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Istanbul das Finale über 400 m erreicht. Nach dem Sieg im Vorlauf schaffte die 26-Jährige am Freitag mit Platz zwei in ihrem Halbfinale sicher den Aufstieg in die Medaillenentscheidung der besten Sechs am Samstag (18.30 Uhr MEZ). Magdalena Lindner schied in der "Ataköy Arena" hingegen über 60 m aus.