Bei dem mit 7,4 Millionen US-Dollar dotierten Turnier gab es mehrere Corona-Fälle: Die Profis Denny McCarthy und Cameron Champ sowie zwei Caddies waren positiv getestet worden und hatten sich anschließend in Quarantäne begeben. Vom Südafrikaner Dylan Frittelli kam schließlich am Sonntag ein positives Testergebnis, er hatte sich nicht für die Wochenendrunden qualifiziert. Schon beim Re-Start der US-Tour in Hilton Head Island war eine Covid-19-Erkrankung von Nick Watney (USA) bekanntgeworden, womit es bisher insgesamt vier erkrankte Spieler gibt.

In der Golf-Weltrangliste verbesserte sich Johnson nun mit 7,59 Durchschnittspunkten hinter dem Nordiren Rory McIlroy (9,04) und dem Spanier Jon Rahm (8,03) von Platz sechs auf drei. Vierter ist Justin Thomas (USA/7,29), Fünfter Brooks Koepka (USA/7,22). Bernd Wiesberger liegt auf 28 (3,62), Matthias Schwab auf 89 (1,61) und Sepp Straka auf 175 (0,92).