Golf Koepka greift nach Masters-Titel

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Am Samstag stand Koepka wie alle seine Kollegen im Regen Foto: APA/Reuters

D as Wetter hat bis dato die Schlagzeilen beim 87. Golf-Masters in Augusta dominiert, doch Brooks Koepka könnte das am Sonntag ändern. Der US-Amerikaner führt vor der Fortsetzung der dritten Runde, die am Samstag wegen Dauerregens unterbrochen wurde, vier Schläge vor dem Spanier Jon Ram. Für Koepka wäre es der erste Masters-Triumph. Der Österreicher Sepp Straka hatte bis zum Abbruch 13 Löcher absolviert und rangiert 13 Schläge hinter dem Leader an der 28. Stelle.