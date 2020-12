Matthias Schwab nach Tag 1 in Südafrika Spitzenreiter .

Golf-Profi Matthias Schwab kämpft bei den South African Open in Sun City um den Sieg mit. Der 25-jährige Steirer liegt nach einer 67er-Auftaktrunde auf dem Par-72-Kurs am Donnerstag mit fünf anderen Spielern auf Rang eins. "Mein Golf hat Spaß gemacht. Ich war selten in Schwierigkeiten, spielte sicher vom Tee bis auf die Greens. Einige längere Putts hätten noch den direkten Weg ins Loch finden können. Bogeyfrei mit drei Birdies und einem Eagle ist okay", resümierte Schwab.