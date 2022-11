Golf Nemecz eröffnet World-Tour-Saison in Südafrika

Lukas Nemecz hofft auf mehr Top-5-Platzierungen Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olfprofi Lukas Nemecz beginnt die neue Saison auf der DP World Tour mit zwei Turnieren in Südafrika. Den Auftakt bestreitet der Steirer ab Donnerstag beim mit 1,5 Mio. Dollar dotierten South African Open Championship in Johannesburg. Eine Woche später schlägt der 33-Jährige beim Alfred Dunhill Championship in Malelane ab. "Mein großes Ziel ist das Erreichen des Saisonfinales in Dubai, aber das ist nur mit mehreren Topresultaten zu realisieren", umriss Nemecz sein Saisonziel.