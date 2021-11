Nemecz will trotz Reisewarnung in Südafrika bleiben

Golfer Lukas Nemecz will trotz der Corona-Warnung der EU für Südafrika in dem Land bleiben, um die Joburg Open zu Ende zu spielen. "Bei uns geht es drunter und drüber", meldete sich der Steirer am Freitag aus Johannesburg. Beim ersten Turnier der neuen DP World Tour schaffte Nemecz den Cut, zahlreiche Spieler waren aber schon auf dem Weg zurück nach Europa. "Ich werde auf jeden Fall da bleiben, wenn gespielt wird", sagte der 31-Jährige.