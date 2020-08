Nur eine 73er-Auftaktrunde für Straka in Norton .

Golf-Profi Sepp Straka ist nicht wunschgemäß in das mit 9,5 Millionen Dollar dotierte "Northern Trust"-Turnier gestartet. Der 27-jährige Wiener benötigte im ersten Finalbewerb der US-PGA-Tour am Donnerstag 73 Schläge auf dem Par-71-Kurs in Norton bei Boston. Straka glückten lediglich zwei Birdies, gleich viermal musste er ein Bogey hinnehmen, womit er um den Cut bangen muss.