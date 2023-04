Golf Schwab fällt bei PGA-Teambewerb auf 9. Platz zurück

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Schwab ärgerte sich über zu viele Bogeys Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

P rofigolfer Matthias Schwab ist beim PGA-Teambewerb in Avondale in Louisiana am Schlusstag vom dritten auf den neunten Platz zurückgefallen. Der 28-jährige Steirer spielte am Sonntag mit seinem schwedischen Partner Vincent Norrman eine 73er-Runde auf dem Par-72-Kurs, die mit Abstand schwächste von den insgesamt vier Runden. Den Sieg holten sich die US-Amerikaner Nick Hardy und Davis Riley mit einem Vorsprung von acht Schlägen auf den Österreicher.