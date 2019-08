Mit einem Gesamtscore von 135 (70+65) fehlten dem Steirer nur drei Schläge auf den Halbzeitführenden Edoardo Molinari (66+66) aus Italien.

"Die Runde heute war sehr ähnlich wie gestern. Der Unterschied bestand nur darin, dass ich die Bälle etwas näher an die Fahnen gebracht und sehr gut geputtet habe", lautete der zufriedene Kommentar von Schwab, der insgesamt sieben Birdies verzeichnete. Der Burgenländer Bernd Wiesberger, der nach einer 67 am Donnerstag Gesamtzehnter war, fiel nach einer 70er-Runde mit insgesamt 137 Schlägen an die 14. Stelle zurück.