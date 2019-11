Schwab in Weltrangliste als 80. erstmals in den Top 100 .

Der Steirer Matthias Schwab scheint dank seines zweiten Platzes beim Europa-Tour-Turnier in Antalya erstmals unter den besten 100 der Golf-Weltrangliste auf. Der 24-Jährige machte 22 Plätze gut und ist nun 80. - er war an der 228. Stelle in das Jahr gestartet. Im Race to Dubai verbesserte er sich um vier Positionen auf Rang 14.