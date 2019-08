Schwab nach Auftaktrunde bei European Masters in Front .

Matthias Schwab liegt nach einer starken 63er-Runde im mit 2,5 Millionen Euro dotierten European Golf-Masters in Crans Montana in Führung. Der 24-jährige Steirer blieb am Donnerstag fehlerlos und verzeichnete sieben Birdies auf dem Par-70-Kurs. "Das war heute ein guter Start ins Turnier", betonte Schwab. "Ich war mit meinem Spiel sehr zufrieden, machte keine Fehler und blieb somit bogeyfrei."