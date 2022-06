Golf Schwab verpasst beim PGA-Turnier in Toronto klar den Cut

Matthias Schwab muss am Wochenende zuschauen Foto: APA/Reuters

G olfprofi Matthias Schwab hat bei den Canadian Open in Toronto den Cut verpasst. Am Freitag legte der 27-Jährige bei dem PGA-Tour-Event auf dem Par-70-Kurs eine 72er-Runde hin, am Vortag hatte er 74 Schläge benötigt. Mit gesamt sechs über Par hatte Schwab mit fünf Schlägen über der Cut-Linie keine Chance auf Erreichen des Wochenendes. Sein Rückstand Halbzeit-Leader Wyndham Clark betrug 13 Schläge.