Für die Tourkarte hätte Schwab am Sonntag deutlich mehr Schläge unter Par spielen müssen. "Mit Runden von eins bis drei unter Par hat man in diesem Top-Teilnehmerfeld keine Chance, weiter vorne platziert zu sein. Mein langes Spiel war alle vier Runden hindurch okay. Die Greenshots und mein Putting waren leider dieses Wochenende nicht gut genug", resümierte Schwab.

Die fünf Turnierteilnahmen in den USA seien für ihn wertvoll gewesen, er tritt nun die Heimreise an. "Ich konnte gute Erfahrungen auf der weltbesten Tour sammeln. Diese Woche ist für mich Pause. Danach geht es in England und Spanien weiter."