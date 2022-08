Golf Sepp Straka startet mäßig ins zweite PGA-Finalturnier

Kein guter Auftakt für Straka Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

G olfprofi Sepp Straka ist am Donnerstag mit einer 72er-Runde von eins über Par verhalten in das zweite Play-off-Turnier der PGA-Tour in Delaware gestartet. Der zuletzt in Memphis zweitplatzierte Austro-Amerikaner lag im hochkarätigen Feld von 67 Spielern damit nur an der geteilten 48. Stelle. Die alleinige Führung nahm Keegan Bradley ein, der 64 Schläge benötigte. Das mit 15 Millionen US-Dollar dotierte Event im Wilmington Country Club wird ohne Cut gespielt.