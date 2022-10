Golf Starke Top-10-Plätze für Golfer Wiesberger und Nemecz

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Erstes Top-10-Ergebnis für Bernd Wiesberger Foto: APA/AFP

G olf-Profi Bernd Wiesberger hat in Jeddah sein bisher bestes Ergebnis auf der von Saudi-Arabien finanzierten LIV-Tour erzielt. Der Burgenländer spielte am Sonntag auf der finalen Runde eine starke 65 und beendete das Turnier mit 201 Schlägen (9 unter Par) auf Rang acht. Lukas Nemecz erreichte beim Andalucia Masters der World Tour in Sotogrande den ausgezeichneten neunten Platz. Sepp Straka wiederum klassierte sich beim PGA-Turnier in Chiba/Japan als 45.